『極美品 kate spade ケイトスペード ニューヨーク ハンド バッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 14時 03分に出品され03月26日 14時 03分に終了予定です。即決価格は7,706円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 極美品

kate spade New York

ケイトスペード ニューヨーク



大容量 ハンド バッグ カバン



横 31.5

高さ 34.5

まち 底部 23

ハンドル 55



美品となりますが、自宅保管品となりますので中古にご理解頂ける方、神経質な方は御遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品



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