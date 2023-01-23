『美品 セオリー ファージレ ブラウン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 16時 20分に出品され04月01日 16時 20分に終了予定です。即決価格は12,610円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

リアルファーベスト

ファー部分はアメリカンラクーンを使用

サイズはSですがLサイズの方でもゆとりを持って着用できます

特に、透かし編みのニット内側が魅力的で、軽やかな印象を与えます。



【高品質な素材】

ファー素材を使用しており、暖かさと柔らかさを兼ね備えています。寒い季節でも快適に過ごせるアイテムです。



【多用途】

カジュアルな日常使いから特別なイベントまで、幅広いシーンで活躍します。コーディネートのアクセントとしても最適です。



- 色: ダークブラウン

- 素材: ファー

- デザイン: ノースリーブ

- 内側素材: ニット

- 装飾: 透かし編み



ご覧いただきありがとうございます。



ニット部分の肩幅 約40センチ

着丈 約60センチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 セオリー ファージレ ブラウン