『コール・ハーン Cole haan メンズ ジャケット 日本サイズL【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 18時 32分に出品され04月19日 18時 32分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メンズ ジャケット アウター ジャンパー



ほとんど着ていない未使用品です。

写真をご確認ください。

お値引き可能です。



素材・サイズ等

表地: 表地：ポリエステル 100%

裏地: ポリエステル 100%



表記サイズ：S

実寸：肩幅 46 / 身幅 53 / 袖丈 65 / 着丈 70（㎝）

※多少の誤差が生じる場合がございます



表記サイズはSですが、身長178cm体重75kg中肉中背の私で丁度良いサイズですので、日本だとLサイズ相当だと思います。



カラー：ブルー 紺色

フード...フードなし

季節感...冬



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: コールハーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コール・ハーン

Cole

haan

メンズ

ジャケット

日本サイズL