『【2022AW】SLOBE IENA T/WメルトンビックPコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 19時 20分に出品され04月13日 19時 20分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WメルトンビッグPコートです。

2022AWのネイビー38サイズです。

定価¥30,800でした。



【サイズ】

38サイズ

身幅:61、着丈85、裄丈:78、袖口:36

重さ:1238g



素材：表地：毛80%、ナイロン20%

裏地：ポリエステル100%



数回着用後、クリーニング保管していました。

目立った傷や汚れはございません。



とても人気の商品ですぐに完売したコートです。

見た目より軽くて、且つ暖かいのでこれからとても重宝します。



中古品であることをご理解の上、ご購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: スローブイエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【2022AW】SLOBE

IENA

T/WメルトンビックPコート