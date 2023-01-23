『【未使用に近い】【ユニクロ】ウルトラライトダウンフーデッドコート XL【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 05時 34分に出品され03月16日 05時 34分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニクロ】

ウルトラライトダウンフーデッドコート



【商品概要】

- フィルパワー750*のプレミアムダウンで軽くて暖かい

*IDFB法による測定値

- ダウンパックがないから驚くほど軽い

- ポケッタブル仕様



定価：7,990円

商品番号：449895

カラー：オリーブ

サイズ XL



【出品者コメント】

大変綺麗な状態です

このサイズでこの状態は他にはないかと思いますユニセックスでご利用致けます



袋もついてます♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【未使用に近い】【ユニクロ】ウルトラライトダウンフーデッドコート XL