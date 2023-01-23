『【入手困難】シュプリーム☆刺繍ヘリンボーンSロゴ スウェットパーカー希少サイズL【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 06時 39分に出品され03月05日 06時 39分に終了予定です。即決価格は19,227円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着ハンズアップ











✅商品情報



・ブランド： シュプリーム

Supreme



・色柄： 黒 ブラック



・表記サイズ： Ｌ



・素材：コットン100%











✅状態とポイント





目立つシミ汚れ無し



ダメージ無し





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✅サイズ詳細 （単位：cm）平置き採寸



着丈：73



身幅：63



肩幅：51



袖丈：66



⚠️必ず実寸とお手持ちの洋服を比較してご自身でご判断下さい❗️

※実寸の多少の誤差はご容赦下さい









✅発送期間

補償有り匿名メルカリ便













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※慎重に検品してますが古着という性質上、些細な見逃しはあるかも知れません

極薄のシミ汚れや微小なダメージは予めご容赦ください



※万が一、明らかに大きな見落としがあった場合は「受け取り評価の前」にご連絡ください

返品など最後まで誠意をもってご対応しますので、安心してお買い求め下さい



※撮影環境により実物と全く同じ色合いは撮れません、多少の色調の誤差はご容赦下さい







6860 450k

カラー···ブラック



柄・デザイン···刺繍



柄・デザイン···刺繍,無地/ワンポイント



タイプ···プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【入手困難】シュプリーム☆刺繍ヘリンボーンSロゴ

スウェットパーカー希少サイズL