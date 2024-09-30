『Technics EAH-AZ80 テクニクス ワイヤレスイヤホン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 14時 34分に出品され03月09日 14時 34分に終了予定です。即決価格は13,300円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ交渉⭕️

メルカリ初出品です！



Technicsのフラッグシップイヤホンです。



2024/9/30に家電量販店で購入しましたが、

耳に合わなかったので出品します。

付属品全て揃っています。



ケースは傷一つないです。普段は光が反射していて気づかないのですが、よくよくみるとLイヤホンのロゴ左上に少しだけ擦れたような跡が

あります。



神経質な方は御遠慮ください。



プチプチに包んでダンボールに入れて発送

します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: テクニクス