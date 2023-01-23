『DSQUARED 2 23ss ロンT ラグランスリーブ グレー Ｌ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 23時 41分に出品され03月03日 23時 41分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.

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誠実に対応させて頂きますので、是非ご検討下さいませ。





【購入先】

百貨店／正規店／ブランドショップ／質屋／古物市場／ブランドリユース店／日本流通自主管理協会加盟店（AACD）



真贋鑑定済商品となりますので、ご安心くださいませ。



【特徴】

ディースクの2023年モデルのロングTシャツです。

色はブラック×グレーです。

定価は61,600円です。



【状態】

未使用品なので美品です。



【付属品】

タグがあります。



【サイズ】Ｌ

着丈 77cm

身幅 60cm

袖丈 85cm(首元から測定)



素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承ください。



細かい点に関しましては写真にてご確認下さい。

当方、非喫煙者また、ペットも飼っておりません。におい等、個人差のあるものに関しましてはお答え、対応が出来かねます。



ご不明点がございましたらご購入前にお気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ディースクエアード

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DSQUARED

2 23ss ロンT ラグランスリーブ グレー Ｌ