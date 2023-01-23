『ルイヴィトン 香水新品未使用箱付き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 10時 30分に出品され03月21日 10時 30分に終了予定です。即決価格は12,778円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトン香水

新品未使用箱付き



ルイヴィトン伊勢丹にて購入、正規品



定価約46,200円

新品未使用なため、お値下げ不可





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総容量···100ml 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ルイヴィトン