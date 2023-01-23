『ziwi ZIWI Peak トライプ＆ラムレシピ 2.5kg ドッグフード【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 18時 32分に出品され04月08日 18時 32分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な成分】

ZIWI Peakのトライプ＆ラムレシピは、96%の肉類を使用しており、犬に必要な栄養素を豊富に含んでいます。特にトライプは消化に良く、犬の健康をサポートします。



【エアドライ製法】

エアドライ製法により、栄養素を保持しながら水分を取り除いています。これにより、保存が容易で、いつでも新鮮な食事を提供できます。



【栄養バランス】

高いタンパク質含量（44%）と適切な脂質（14%）により、エネルギーを効率的に供給します。愛犬の健康を考えたバランスの良い食事です。



- ブランド: ZIWI Peak

- 製品名: トライプ＆ラムレシピ

- タイプ: エアドライドッグフード

- 成分: 肉類（トライプ、ラム）96%

- タンパク質含量: 44%

- 脂質含量: 14%

- 粗繊維: 1.5%

- 灰分: 9%

- 水分: 10%

- カロリー: 490 kcal/100g

- 内容量: 2.5kg



賞味期限:2026.02.20



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用