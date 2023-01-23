『soloist POLARTECフリース バラクラバ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 06時 56分に出品され03月26日 06時 56分に終了予定です。即決価格は27,600円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『値下げ可能ですか？』等の探りを入れるコメントには返答しかねます。交渉する際は、希望価格を提示して下さい。



【商品説明】

soloistのポーラテックを使用したバラクラバです。

ニット製のものよりお手入れが簡単で使いやすいかと思います。なお、生地の特性により、購入当初から細かい毛玉があります。



裏起毛が柔らかく、厚手の生地です。

ドローコードがアクセントとなっており、テック系やキレイめのスタイルにも合わせやすく、フライトジャケットやコートなどにも合うデザインかと思います。





ソロイスト

バラクラバ

ドローコード

POLARTEC®︎採用



【注意事項】

商品の状態は出品の前に確認しておりますが、見落としがある場合がございます



ご購入後の、お客様都合によるお申し付けには対応しかねますので、購入前に検討の程宜しくお願い致します



一度人の手に渡ったということを充分にご理解の上、ご購入下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: タカヒロミヤシタザソロイスト

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ soloist

POLARTECフリース

バラクラバ