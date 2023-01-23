『⭐︎未使用品級⭐︎DUEX MONCX レザービジネスバッグ 3way 大容量【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 15時 20分に出品され04月08日 15時 20分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

サムソナイトの前身ブランドデュモンクスです。

柔らかめの革で触り心地が良いです。

手に馴染む感じが最高です。

底鋲もあって自立しますし、大容量、しかも手持ちはもちろん、肩掛け斜め掛けもできる3way仕様で大活躍しそう^ ^



○サイズ



タテ31cm

ヨコ39cm

マチ13cm

ショルダー長さ87cm〜(調節可)

ハンドル長さ55cm



平置き実寸。



着画はお断りいたします



○状態

未使用品に近い



○カラー

ブラック



○素材

オールレザー



○購入先

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品

その他ネット購入 不要になった私物 など



○配送

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: サムソナイト

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ⭐︎未使用品級⭐︎DUEX

MONCX

レザービジネスバッグ

3way

大容量