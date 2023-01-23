『28.5cm 新品 adidas Originals GAZELLE 国内正規品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 11時 30分に出品され04月28日 11時 30分に終了予定です。即決価格は13,950円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 adidas Originals

アディダス オリジナルス



GAZELLE

ガゼル



国内正規品



品番 ： IG4989



付属品 ： タグ / 箱



カラー ： EARSTR/BROWN/GUM5



サイズ ： US10.5 / 28.5cm



状態 ： 新品未使用

箱にダメージ・破れあり(画像5枚目参照)。





即購入OKです。







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HANDBALL SPEZIAL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28.5cm ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 28.5cm

新品

adidas

Originals

GAZELLE

国内正規品