『中川政七商店 動く仕切りのトートバッグ黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 19時 20分に出品され03月27日 19時 20分に終了予定です。即決価格は8,151円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 仕切りが底に固定されておらず、荷物の大きさに合わせてしなります。

倉敷製の8号帆布使用

底はフィルムを熱圧着し撥水性をもたせています。床に置く時も安心です。

A4サイズもすっぽり入ります



2回ほど使用

多少 保管時の色おちがございます（写真4.5）



最大幅32センチ

高さ23センチ

マチ16センチ

持ち手内周 約39センチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ナカガワマサシチショウテン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 中川政七商店 動く仕切りのトートバッグ黒