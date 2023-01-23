『Nike DUNK LOW UCLA ブルー/ゴールド 28cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 07時 34分に出品され03月16日 07時 34分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|28cm
|ブランド:
|ナイキ
Whites ホワイツブーツ セミドレス ウォーターバッファロー
¥ 26910
JJJJound×adidas Originals Samba Tobacco
¥ 10500
【安心品質0486】廃盤8173レッドウイング ブーツ8.5REDWING
¥ 16671
VANS vault authentic
¥ 10111
Nike/Supreme Air Force 1 ホワイト
¥ 13000
TIMAI ティマイ KAEI TIHUD020 01 黒 26 モカシン
¥ 8736
Cortina［コルティナ］(伊)／size６
¥ 7020
ニューバランス ワープドランナー WRPD Runner MUS 25.5㎝
¥ 9555
Tasmanian サイドゴアブーツ 黒 オーストリア製
¥ 10140
サイズ : 28cm 、 1回しか使いません。
¥ 10920
★未使用！Paul Stuart ポール スチュアート ドレスシューズ 大塚製靴
¥ 11570
クリーニング&磨き済み Trickers ブーツ
¥ 10920
新品未使用 ダナー フィールドロー 25.5ｃｍ
¥ 14900
Supreme Nike Air More Uptempo black 27㎝
¥ 34500
Vans x Vivienne Westwood Sk8-Hi 23cm
¥ 17500
THE TREAT DRESSING エナメルパンプス 61/2 挙式
¥ 13000
イサムカタヤマ backlashサイズ 26 1/2
¥ 11900
ナイキ エア マックス 95 ウルトラ エッセンシャル
¥ 12350
落札価格7020円
278 入札履歴
終了
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