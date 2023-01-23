『Nike DUNK LOW UCLA ブルー/ゴールド 28cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 07時 34分に出品され03月16日 07時 34分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〜ミシガンダンクに似たカラーの通称UCLAと呼ばれるダンクローです。ストリートファッションのアクセントに是非〜



【商品説明】

- ブランド: Nike

- モデル: DUNK LOW / ダンクロー

- 色: ブルー/ゴールド

- 素材: レザー

-サイズ:28/US10

-購入先:SNKRS



【状態】

美中古（2-3回程度履いております）

ソールのスレほぼ無し



【付属品】

靴

箱（希望がある場合）

シューズキーパー2本

クリーニングワイプ



メインカラー···ブルー,ゴールド



メインカラー···ブルー,イエロー,ゴールド



モデル名···DUNK 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

DUNK

LOW

UCLA

ブルー/ゴールド

28cm