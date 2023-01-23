『【未使用】ISSEY MIYAKE オムプリッセ トップス ブルー サイズ4【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月07日 14時 33分に出品され05月07日 14時 33分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【未使用】ISSEY MIYAKE HOMME PLISSE イッセイミヤケ オムプリッセ メンズ プリーツ トップス ライトブルー サイズ4



★試着のみ未使用で保管していました。個人コレクションクリアランスで出品しました。ISSEY MIYAKE HOMME PLISSEオフィシャルショップで新品購入しました。付属品は付いていません。



★実寸サイズをご確認ください。





【商品の説明】

ブランド：ISSEY MIYAKE HOMME PLISSE



タイプ：メンズ プリーツ トップス



品番：HP43JK112



カラー：ライトブルー



素材:

ポリエステル100%

フィリピン製



サイズ：プリース素材で伸縮します。

表記サイズ：サイズ4

実寸サイズ：着丈:66cm 肩幅:54cm 袖丈:52cm 身幅:48cm バスト:96cm 裾幅:48cm



定価：20,900円（税込）



備考：付属品は付いていません。



【商品の状態】試着のみ。未使用の美品です。



注意事項 : 特になし。



不明点はご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: オムプリッセイッセイミヤケ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【未使用】ISSEY

MIYAKE

オムプリッセ

トップス

ブルー

サイズ4