『Gucci リュック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 19時 51分に出品され03月19日 19時 51分に終了予定です。即決価格は66,667円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

このGucciのリュックは、ブランドの象徴であるGGパターンと、トレンドを反映したデザインが特徴です。高級感とスタイルを兼ね備え、日常使いにも特別な場面にも最適です。



【機能性】

ダブルジッパー仕様で、収納力も抜群。使いやすさを考慮したデザインで、必要なものをすぐに取り出せます。



【スタイルの多様性】

ベージュ、グリーン、レッドの配色が、どんなコーディネートにもマッチし、ファッションのアクセントになります。



- ブランド: Gucci

- デザイン: GGパターン

- 色: ベージュ、グリーン、レッド

- ジッパー: ダブルジッパー

- ロゴ: GGロゴ

- スタイル: リュック・バックパック



ご覧いただきありがとうございます。



いただきものです。

リュックは使う方ではなかったので外では一回も使ってないです。

至って綺麗です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Gucci

リュック