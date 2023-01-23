『メンズコート ビキューナ チェスターコート カシミヤ ダブル ロング 極美品【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 08時 22分に出品され03月25日 08時 22分に終了予定です。即決価格は35,586円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎幻の繊維、ビキューナを使ったオーダーメイドの商品です。



◎カシミヤ×ビキューナの商品です。



◎色は、黒に近い紺色、濃紺です。



◎USEDで、しばらくクローゼットに自宅保管していた商品ですので、ご理解いただいた上で、ご購入をお願いします。



◎サイズ

肩幅…50cm

身幅…59cm

袖丈…58cm

着丈…104cm



◎外ポケット2個

（写真4枚目）



◎袖口ボタン3個

（写真5枚目）



◎裏地も綺麗で目立った汚れ等ありません。

（写真6、7、8、9枚目） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ メンズコート

ビキューナ

チェスターコート



カシミヤ

ダブル



ロング

極美品