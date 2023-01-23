『☆美品 ドライボーンズ グレンチェック 3ボタン テーラードジャケット 日本製【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 12時 50分に出品され05月07日 12時 50分に終了予定です。即決価格は10,452円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◇ Dry Bones ◇

3B cotton check tailored jacket になります。



【詳細】



■サイズ：表記 40

(Mくらいのサイズ感です)



着丈：約71cm

身幅：約52cm

肩幅：約44cm

袖丈：約62cm



■色：チャコールグレー



■素材：綿 100%



■生産国：MADE IN JAPAN



■付属品：タグ



■定価：¥28,500 + 税



【商品の特徴】



クラシックなグレンチェックと白の格子柄の組み合わせが印象的。

身幅にゆとりを持たせ、一枚布の乾いた生地感でさらっと羽織っていただけます。

えんじ色のパイピングを施した内側もポイント。

アメカジスタイルに上品さをプラスしてくれる一着です。



【商品の状態】



多少のシワが見受けられますが気にならない程度です。

目立った汚れやダメージの無い良好なコンディションです。



コンディションランク［B］



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ランク基準

［A］新古品、未使用品

［B］使用感の少ない美品

［C］一般的な使用感のある良品

［D］やや汚れや傷がある商品

［E］大きく目立つ汚れや傷がある難あり商品

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＊その他気になる点がございましたらコメント欄にてお気軽にお問い合わせください。

すぐに商品を確認しご連絡させていただきます。

ご検討の程よろしくお願い致します☆



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#60s 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ドライボーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ☆美品

ドライボーンズ

グレンチェック

3ボタン

テーラードジャケット

日本製