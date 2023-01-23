『【希少】genten ゲンテン トスカ コンパクト ショルダーバッグ 茶【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 03分に出品され03月03日 12時 03分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

genten ／ ゲンテン

TOSCA トスカ コンパクト レザー ショルダーバッグ ブラウン 茶 斜めがけ ポシェット

参考価格 41,800円



（HPより引用）

イタリアのフィレンツェ郊外に代々続く、名門タンナーで伝統的に受け継がれている製法（バケッタ製法）を用いて鞣された上質なレザー（ミネルバボックス）を使用。この特別な革をふんだんに使用し、シンプルなデザインで素材の持ち味をふんだんに活かしたシリーズです。

お財布、携帯などお出かけに必要な最低限のアイテムを収納して、身軽にお出掛けするのに最適なバッグです。丸みがあるベーシックなフォルムなので、デイリーにご利用いただけます。



【素材】

レザー



【カラー】

ブラウン 茶



【サイズ】

縦13.5cm

横上部24cm

下部26cm

マチ6cm

ショルダー紐の長さ：〜123cm

多少の誤差はご了承ください。



【仕様】

ベルト式開閉

外側：オープンポケット×1

内側：ファスナー付ポケット×1



【付属品】

なし



【状態】

ところどころ擦れや小傷があり使用感はありますが（画像参照）、大きな目立った汚れもなく比較的綺麗な状態です。

経年変化を楽しめるヌメ革です。

あくまで中古商品ですのでご理解の上ご購入お願いいたします。



【配送について】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



【購入先】

大手リサイクルショップにて購入しました。



【発送】

簡易包装での発送となります。

畳んだ際にできるシワ等はご了承ください。



＊購入者都合による返品・交換はお受け致しかねます。











カラー...ブラウン

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゲンテン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【希少】genten

ゲンテン

トスカ

コンパクト

ショルダーバッグ

茶