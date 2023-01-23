『PRADA プラダ ハンド トート バッグ ナイロン 三角プレート白タグ 希少【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 23時 07分に出品され03月17日 23時 07分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○サイズ

縦:21cm 横:26cm マチ:10cm 紐:32cm





○状態

多少の使用感はありますが、まだまだご使用して頂ける商品です。内部多少の破れありますが使用には支障ないです。



○カラー

ブラック



○素材

ナイロン



購入元◆

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

全て鑑定済み商品です。



【注意事項】

扱う商品は《中古品》、新品・未使用品であっても《一度人の手に渡ったお品物》でございます。

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ご不明点は入札前に必ずご質問ください。

状況によりお答え出来かねる場合がございますがご理解くださいませ。

落札後のご質問にはお答えできません。

上記にご理解頂けない方はご入札をお控えくださいませ。ご入札は上記に同意いただいたものと見なします。



◆最後に◆

以上注意事項、及び説明文をお読みいただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

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