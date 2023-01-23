『未着用 蛍ぼかし ドット 小紋 着物 105a p【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 12時 33分に出品され04月01日 12時 33分に終了予定です。即決価格は20,812円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
新品 濃い紫色に可愛い桜の輪舞柄の小紋
¥ 12000
K0425 美品 逸品 紬地 ロートン織 横段 付下 訪問着 ガード加工済
¥ 19900
染帯 刺繍 金駒 御所解 名古屋帯
¥ 44880
似吾◆付け下げ LANVIN ハイブランド 裄66.5 身丈165.５ 袖52
¥ 16731
今日から3日半額！辻ヶ花正絹着物と、未使用帯セット
¥ 12350
BY★1806★ 名古屋帯 相良刺繍 グレーみ紺色 花 お太鼓柄 なごや帯
¥ 12753
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¥ 9360
振袖 着物 刺繍 金銀糸 金彩加工 地紋 青色 裄67.5 Ｍ 中古 sn229
¥ 10940
紅型染 塩瀬九寸名古屋帯
¥ 9360
熊谷好博子 手織り節紬 木目模様 名古屋帯
¥ 9490
着物リメイク 豪華 紬 マオカラー フレアー コート ブルーグレー系 L
¥ 10595
西陣織 山田織物 彩飾網目織九寸名古屋帯（六通柄）前回
¥ 14900
矢羽根 銘仙 アンティーク着物
¥ 8970
色留袖 三つ紋 留袖 着物
¥ 10725
アンティーク水色牡丹振袖フルセット
¥ 18078
本場結城紬 80亀甲 裄66 上品な色味わ正絹 AK-3796
¥ 9672
[美品] 小振袖 二尺袖 洗える 黒 辻ヶ花 高身長 卒業式 結婚式
¥ 8307
訪問着4点フルセット 582B ますいわ屋 卒業式 結婚式 七五三 お宮参り
¥ 11250
落札価格20812円
123 入札履歴
終了
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