『GUCCI グッチGGキャンバス レザー アクセサリーポーチ マルチポーチ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 19時 52分に出品され03月19日 19時 52分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

GUCCI グッチ



【詳細】

縦10×横24×マチ6

【商品状態】

全体的に薄汚れがありますが、大きなダメージや壊れはなく使用に問題はございません。

今後も長くご愛用頂けると思います。



【入手経路】

・正規店

・鑑定士の営むブランドリユース店舗

全て真贋鑑定済みの正規商品です。

安心してお買い求めください。



【商品詳細】

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※購入前にプロフィールをご一読下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

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