『JW ANDERSON スウェット Sサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 20時 31分に出品され04月07日 20時 31分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 海外通販サイトのENDにて購入しました。2回だけ着用しましたが、以後出番がなかったので出品します。全体的に汚れやヨレ感もなく、まだほとんど未使用状態に近いと思われます。裏側は裏起毛になっており、これからの季節にも暖かく着用いただけます。



カラー：ブルー

サイズ：Sサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ジェイダブリューアンダーソン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ JW

ANDERSON

スウェット

Sサイズ