『cookie様専用ページ正絹高級長襦袢手縫いお仕立て一式 長襦袢用胴裏・正絹半襟【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 14時 07分に出品され04月14日 14時 07分に終了予定です。即決価格は16,770円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは長襦袢生地反物です。

丹後ちりめんの紋意匠という

四季の小花文様が立体的に

織られた地模様で明るい藤色

系の地に水色・黄色・の彩色

が所々にされた素敵な

高級長襦袢生地です。



丹後ちりめん 紋意匠生地

絹100%

日本の絹

長さ約13.5m

幅約37.5cm

550g



新しい品物です。



参考小売上代価格

78,000円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ cookie様専用ページ正絹高級長襦袢手縫いお仕立て一式 長襦袢用胴裏・正絹半襟