『美品【CELINE】トートバッグ マカダム柄 バケツ型 PVC 黒色【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 04時 37分に出品され03月31日 04時 37分に終了予定です。即決価格は15,410円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|セリーヌ
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JAMIN PUECH クラッチバッグ ベージュ
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落札価格15410円
733 入札履歴
終了
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