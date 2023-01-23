『70s《French Indigo Linen China JAKET》【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 20時 53分に出品され03月26日 20時 53分に終了予定です。即決価格は7,293円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1970s-French Indgigo Blue Linen China Jacket-



■Description

1970年代頃のフレンチインディゴリネンチャイナジャケットになります。



フレンチチャイナジャケットは、中国からフランスへの移民労働者のために作られたワークウェア。



フレンチワークのディテールと結び目が特徴的なチャイナボタンが魅力的です。



インディゴブルーの色合いも美しくリネンの生地感も良い風合いを醸し出しています。



■Date 1970s



■Material Linen



■Size Lサイズ程度



■Size（実寸）（多少の誤差はご了承くださいませ）



●着丈 約 ７２ｃｍ （襟付け根から裾）



●身幅 約 ６１ｃｍ （脇下の直線）



●肩幅 約 ４７ｃｍ （両肩の直線）



●袖丈 約 ６２ｃｍ （肩付け根から袖口）



■Condition

大変旧い物ですのでヴィンテージにご理解のある方のご購入をお願いします。





他にもスペシャルなヴィンテージをUPしておりますので、

是非ご覧くださいませ。

↓↓↓ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 70s《French

Indigo

Linen

China

JAKET》