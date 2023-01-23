『ピカソ 本を読む女 ポスター ヴィンテージ ポストモダン キュビズム アート【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 15時 20分に出品され03月16日 15時 20分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Pablo Picasso "Woman with a Book" Norton Simon Museum 1986 Lithograph Print



パブロ・ピカソのnorton simon museumでの1986年の展示の際のポスターです。



ピカソのヴィンテージのポスターは非常に珍しく、海外ではな高額で取引されております。



尚本作品は2023年に復刻されているそうですが、私は2023年以前に購入しておりますので、こちらはオリジナルになります。



裏の記載なども購入当時のものです。



額装などは経年劣化の痛みがありますが、鑑賞においては一際目立つ傷などはないように思われます。



とてつもなく気に入っている作品のため高額にはなりますが、気になる方がいればぜひご検討ください。





サイズ

高さ:約88.5cm

横幅:約61cm

奥行:約2.5cm



中古商品になりますので、状態など気になる方は事前にコメントでの確認をお願いいたします。



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