『PRADA カナパ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 09時 32分に出品され03月15日 09時 32分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



プラダ/型名···カナパ





2015年に購入し、何度も使っていましたが、

比較的綺麗な状態です！ずっとクローゼットにしまってあったので出品します。



フランスで購入し、ギャランティーカードも付いています。



プラダ/バッグサイズ···M 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

カナパ