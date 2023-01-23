『CELINE セリーヌ トートバッグ ネイビー キャンバス 大容量 ハンドバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 18時 49分に出品され05月04日 18時 49分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数多くの商品の中からご覧頂きありがとうございます(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ

値下げ交渉は出来る限り頑張らせていただきますので、お気軽にコメントください。



✿アイテム✿

CELINE セリーヌ トートバッグ ネイビー キャンバス 大容量 ハンドバッグ



✿サイズ✿

横···約47cm

縦···約34㎝

マチ···約16cm

ハンドルの長さ···約37cm



✿素材✿

キャンバス

底部素材: レザー

ハンドル素材: レザー



✿カラー✿

ネイビー 紺



✿仕様✿

外側：ポケット無し

内側：ファスナーポケット×1



✿付属品✿

無し



✿状態✿

外側：使用感や汚れや小傷等少しありますが、目立つ汚れや傷はございません。

内側：使用感や汚れ等あります。画像にてご確認ください。





【発送】

簡易梱包にて24時間以内に発送いたします。

基本的に匿名配送です。

ゆうゆうメルカリ便、もしくはらくらくメルカリ便での発送となり、落札後に変更することがございます。

予めご了承ください。



【その他・注意事項】

自宅保管・素人検品のため記載以外の見落としがある可能性があります。

一度人の手に渡ったユーズド品であることをご理解いただける方のみお願い致します。

お使いの環境によっても実際の色味と多少異なる場合がございます。

予めご了承ください。



※購入元※

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CELINE

セリーヌ

トートバッグ

ネイビー

キャンバス

大容量

ハンドバッグ