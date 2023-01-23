『パパス 帽子【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 11時 07分に出品され03月12日 11時 07分に終了予定です。即決価格は7,409円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パパスのキャップ

新品未使用Lサイズです。



タグ付きで特に難ありませんが、あくまでも一度人の手に渡った品であることを御理解いただける方のみご購入ください。



どうぞよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パパス

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ パパス 帽子