『未使用 LASUD ナイロンジップアップバックパック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 05時 39分に出品され04月06日 05時 39分に終了予定です。即決価格は11,960円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LASUD

ナイロンジップアップバックパック



2024年夏。

ヤマダヤの公式オンラインショップにて購入。



定価19800円





タグを切りましたが、未使用です。

素敵なアッシュグレーの色に一目惚れし、人と違うリュックを探していたので購入しましたが、私のリュックの使い方にはちょっと出番がなさそうなので綺麗なうちに出品致します。大人リュックをお探しの方にも♡

軽くて肩への負担も少ないと思われます♪







パソコンを入れるスペースや小物など細かくポケットがあるので、物を整理しながらスッキリ使いたい方には特におすすめです^_^



商品説明は写真をご参照くださいませ☆



型崩れ防止の為できるだけ折り畳まず発送したいと思います。送料込みとなりますので大幅なお値下げはご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ラシュッド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用 LASUD

ナイロンジップアップバックパック