『無形文化財 本場銚子縮 浴衣反物【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 04時 04分に出品され03月30日 04時 04分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|チクセン
紅型染 塩瀬九寸名古屋帯
¥ 9360
熊谷好博子 手織り節紬 木目模様 名古屋帯
¥ 9490
着物リメイク 豪華 紬 マオカラー フレアー コート ブルーグレー系 L
¥ 10595
西陣織 山田織物 彩飾網目織九寸名古屋帯（六通柄）前回
¥ 14900
矢羽根 銘仙 アンティーク着物
¥ 8970
色留袖 三つ紋 留袖 着物
¥ 10725
アンティーク水色牡丹振袖フルセット
¥ 18078
本場結城紬 80亀甲 裄66 上品な色味わ正絹 AK-3796
¥ 9672
[美品] 小振袖 二尺袖 洗える 黒 辻ヶ花 高身長 卒業式 結婚式
¥ 8307
訪問着4点フルセット 582B ますいわ屋 卒業式 結婚式 七五三 お宮参り
¥ 11250
振袖用 長襦袢地 正絹 未仕立て
¥ 9360
【浴衣】撫松庵プレタ7-262
¥ 9812
袋帯 鶴草花青海波紋様 金糸 ゴールド系 黒留袖 色留袖 訪問着 礼装 リメーク
¥ 10465
袋帯 佐賀錦 大柄の美しい花紋 六通 正絹 着物 RO-1289
¥ 9984
専用帯184 91 二本セット●となみ織物謹製 となみ帯 高級正絹 麴塵染 片面
¥ 15000
訪問着 辻が花着物 正絹 絞り 美品 高級着物
¥ 8970
正藍染・松阪木綿白縞着尺反物・三重県指定伝統工芸品・長12m巾40cm・白細縞
¥ 10140
Y1795◇美品 正絹 胴抜き 刺繍 手縫い仕立て 紬訪問着 着物
¥ 9880
落札価格9360円
994 入札履歴
終了
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