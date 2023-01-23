『無形文化財 本場銚子縮 浴衣反物【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 04時 04分に出品され03月30日 04時 04分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャリ感ある生地に粋な柄行きで江戸っ子に愛好された銚子縮ですが、戦後一時途絶えてしまいました。

昭和三十年代に、危機感をもった常世田真次郎は、古老を尋ね研究したけっか、技術を復興させることができました。それが現在の、無形文化財 銚子縮 です。



こちらは箱のまま、しおりがついた状態で50年ほども保管されていました。

箱に入っていたので特にヤケも無いようです。

系で綴じたままの状態ですので、長さは確認していませんが、当時の一般的な浴衣の着尺の長さと思われます。



綿100%

幅36センチ

藍の型染め



ヴィンテージ 反物としてはよいコンディションです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: チクセン

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 無形文化財 本場銚子縮 浴衣反物