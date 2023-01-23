『ブリーフィング BRIEFING ネオトリニティーライナー DEEP SEA【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 52分に出品され03月22日 10時 52分に終了予定です。即決価格は37,752円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブリーフィングのネオトリニティーライナーです。

リュック、手提げ、ショルダーバックとして使える3WAY仕様で人気の商品です。



個人的に黒色のアイテムが好みですが、人と違うカラーにしたかったのでこちらのカラーにしました。

ぱっと見ブラックですが、よく見ると違います。

ネイビー程は明るくないので良いかと思います。



詳細は下記よりお調べください。

https://www.briefing-usa.com/items/BRF399219?cc=082



品番 BPF399219

品名 NEO TRINITY LINER

色合 DEEP SEA 082

MADE IN USA

アメリカ製



商品すり替え防止の為、お客様都合での返品交換はお受けできませんのでお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ブリーフィング

BRIEFING

ネオトリニティーライナー

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SEA