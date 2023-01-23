『Yohji Yamamoto スタッフシャツ 美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 03時 33分に出品され03月08日 03時 33分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

Yohji YamamotoのYOHJI HOMMEは、シンプルながらも洗練されたデザインが特徴です。背面にはブランドロゴとイベント情報がプリントされており、ファッション性と独自性を兼ね備えています。



【高品質な素材】

このシャツは100%ポリエステルで作られており、軽量でありながら耐久性があります。シワになりにくく、手入れも簡単です。



【多用途なスタイル】

長袖のデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。重ね着にも適しており、季節を問わず着用可能です。



- ブランド: Yohji Yamamoto

- モデル名: YOHJI HOMME

- 色: ブラック

- 素材: ポリエステル100%

- 型番: HW-B08-212



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Yohji

Yamamoto

スタッフシャツ 美品