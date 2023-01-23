『エルベシャプリエマルシェM【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 05時 46分に出品され03月06日 05時 46分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後、タグは外しましたが自宅保管しており未使用です。

百貨店購入です。よろしくお願いいたします。





横約 47センチ

縦約 26.5センチ

マチ約 33.5センチ✖️13.5センチ



です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルベシャプリエマルシェM