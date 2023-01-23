『リズリサ ワゴン花柄 ワンピース ホワイト 新品 アンクルージュ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 22時 23分に出品され03月30日 22時 23分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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リズリサ

ワゴン花柄ワンピース

ホワイト

新品未使用タグつき



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リズリサ ワゴン花柄 ワンピース ホワイト 新品 アンクルージュ



袖丈...長袖



柄...花柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: リズリサ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ リズリサ

ワゴン花柄

ワンピース

ホワイト

新品

アンクルージュ