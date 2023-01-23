『ジャンク オリス ポインターデイト メンズ腕時計【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 15時 48分に出品され04月05日 15時 48分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オリスポインターデイト 手巻き腕時計です。



現状、巻き上がっており不動になります。

ケースサイズはリューズ含め約31ミリと小ぶりになります。

リューズ一段引いての日付け早送り可能です。

修理可能な方もしくは部品取りにご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: オリス

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ ジャンク オリス ポインターデイト メンズ腕時計