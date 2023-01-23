『正規店購入 ロエベ パズルフォルドミニ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 06時 56分に出品され04月28日 06時 56分に終了予定です。即決価格は57,330円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✴︎LOEWE (ロエベ)✴︎

パズルフォルド トート ミニ 2way



・サイズ : 16.5✕20✕9.5cm

・カラー : キャメル

・定価205,700円



2024年2月

大阪梅田阪急ロエベ ストアにて購入

確実正規品です。



✴︎10回程度使用しました。

とても素敵で使いやすいと思い購入しましたが、荷物が多い私にはなかなか使う機会がなく、最近は自宅保存しておりました。

この先も使う機会が無さそうですので、綺麗なうちに出品します。

肉眼で確認できる汚れは写真の通りで、底面の角が少し黒ずんでるのとショルダー用の紐の片方が剥げています。



・素材 : シャイニーカーフ

・付属品 : 保存袋、紙タグ、冊子、リボン、レシート

・折り畳み可能

・裏地スエード素材



✴︎高額商品ですので、細部などは画像をよくご確認ください。気になることがありましたら、ご質問ください。

✴︎大切に使用・保存しておりましたが、細部など気にされる方、神経質な方や完璧な新品をお求めの方はよくお考えください。

✴︎すり替え防止のため、いかなる理由があっても返品はできかねます。



紙袋はつきません。ご希望の方は別途ご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 正規店購入 ロエベ パズルフォルドミニ