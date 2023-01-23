『MLVINCE tactical back pack【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 10時 45分に出品され03月18日 10時 45分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MLVINCEのバックパックです。



数回使用し保管しておりました。

袋も付属ております。



保管の際のシワは見られますがまだまだ綺麗な状態です。



写真など追加希望の方はコメントいただければ対応いたします。



ミルビンス

リュック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ MLVINCE

tactical

back

pack