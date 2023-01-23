『【極希少】 PRADA プラダ ハンドバッグ トートバッグ ロゴ ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 12時 08分に出品され04月09日 12時 08分に終了予定です。即決価格は22,310円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

PRADA プラダ



【アイテム】

ハンドバッグ トートバッグ

ワンショルダーバッグ

白タグ レディース 手提げ 肩掛け







【素材】

ラムレザー



【色】

ブラック NERO



【状態】

多少の使用感はありますが、目立つ汚れ等無く

まだまだ気持ちよくご使用可能です！



【サイズ】

高さ 約18センチ

横幅 約35センチ

マチ 約 14センチ

ハンドル 約47センチ



【購入元】

大手ブランド買取店購入品

真贋済みのお品物になります。



■発送前に最終検品を行なっておりますが、

素人検品ですので小さな傷や汚れの見落としが

あることがあります。ご了承くださいませ。



■素人採寸ですので多少の誤差はお許し下さい。





◾️カード類は撮影用になります。





no.24-05-314 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極希少】

PRADA

プラダ



ハンドバッグ トートバッグ



ロゴ

ブラック