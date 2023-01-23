『G&L tribute L2500 MIJ フジゲン製【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 26分に出品され03月12日 21時 26分に終了予定です。即決価格は39,600円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 以前中古で購入しましたが、5弦の使用感が合わなかったので出品します。



ジーアンドエルのTributeのmade in japanです。フジゲン製となります。

5弦で、片側4ペグ仕様、セレクターはシリ/パラ切り替えのみ、タップはありません。

個人的にはあまり気にならないですが、打痕がいくつかあります。またヘッドにヒビ割れみたいなものがありますが、特に問題はなさそうです。状態は写真で確認願います。



ショップに持ち込み、新品弦に交換、諸々調整していただきました。

トラスロッドは前の所有者曰く全く回しておらず、ショップでも調整の必要はなかったです。

フレットは7~8割は残っているとおもいます。

純正ノブは交換されていますが、電装系はいじっていないと思われます。

音出しは問題なしです。



スタジオに4、5回ほど持ち出し、使用していましたが、結局オーソドックスなパッシブのジャズベの音が欲しくなり、他の機材を使っており、こちらを出品するに至りました。



お安く出品しておりますので、お値下げ不可です。状態は写真で確認していただき、返品はご遠慮ください。ご検討のほどよろしくお願いいたします。

自分が使用し始めてから、定期的に写真撮ってヒビの状況確認していますが、使用2ヶ月ほどでは全く変化しておりません。



写真のハードケースは付属しません。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 新品、未使用