『G&L tribute L2500 MIJ フジゲン製【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 26分に出品され03月12日 21時 26分に終了予定です。即決価格は39,600円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|新品、未使用
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¥ 38220
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¥ 13300
FERNANDES LIMITED EDITION PJベース 日本製
¥ 13418
PROVIDENCE BASS BOOT COMP BTC-1
¥ 10920
限定カラー HAO BASS LINER ベース 5バンド EQ プリアンプ
¥ 9750
STEINBERGER スタインバーガー ベース 箱付き
¥ 29394
Ibanez/SR506 アイバニーズ 6弦ベース
¥ 24200
EBS MultiComp マルチコンプ ベース エフェクター
¥ 9620
【美品】Roland CB-60XL ローランド ベースアンプ
¥ 17116
Fender USA Jazz Bass /fender custom shop
¥ 91954
Bacchus エレキベース ピックアップフェンダーUSA
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シェクター JOL-CT-B-4 STBK 限定モデル
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5弦ベース Bacchus / WJB5-630-RSM/M-Act
¥ 18308
743：IBANEZ SDGR アイバニーズ エレキベース ジャンク
¥ 8580
YOSHI様専用Yamaha RBX-A2 エレクトリックベース 黒 4弦
¥ 19890
MU-TRON MICRO-TRON III Vintage (ミュートロン)
¥ 17550
【シンセベース】NOVATION/BASS STATION Ⅱ 箱 説明書有り
¥ 18400
落札価格39600円
573 入札履歴
終了
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