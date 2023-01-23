『ハーレーダビッドソン 袖フレイム 長袖Tシャツ ロンT エンブレム クローバー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 20時 00分に出品され05月06日 20時 00分に終了予定です。即決価格は20,654円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 01年制 パトリック 四つ葉 袖フレア



Size M



肩幅···49cm

身幅···52cm

袖丈···55cm

着丈···66cm



袖丈···長袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ハーレーダビッドソン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ハーレーダビッドソン

袖フレイム

長袖Tシャツ

ロンT

エンブレム

クローバー