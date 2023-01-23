『jieda 18aw テキサスコーチジャケット 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 05時 32分に出品され03月20日 05時 32分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年メルカリにて購入させていただきました！

こちらはテキサスコーチジャケットのブラックになります。1枚目の男性が羽織っている商品です！



私の方が11月24から12月21まで出張のため、その期間内に購入された方は12月21日以降の発送になりますのでご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジエダ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ jieda

18aw

テキサスコーチジャケット

黒