『【NOICE】フラップポケット コットンブルゾン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 16時 45分に出品され03月26日 16時 45分に終了予定です。即決価格は9,165円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価39100円



韓国ブランド



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▷カラー/ ブルー 青

（色は写真の映りの具合などで実物も多少の違いがありますが了承下さい）



▷ブランド/ blurhms ブラームス

High Count Chambray



透け感 なし

生地の厚み ふつう

伸縮性 なし



▷素材

写真タグご確認ください

コットン100%



▷サイズ:フリー

着丈:67

肩幅:50

身幅:61

袖丈:57

裄丈:88



▷状態

タグはついていませんが新品・未使用品です。

着ないので出品いたします。









その他不明な点がありましたらお気軽に、ご質問ください。





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など幅広く取り扱いしております٩(❛ᴗ❛)۶



カラー···ブルー



柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ブラームス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【NOICE】フラップポケット

コットンブルゾン