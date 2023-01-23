『【Aeta】フラットポーチB レザーショルダーバッグブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 21時 31分に出品され05月09日 21時 31分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Aeta アエタ DEER LEATHER FLAT POUCH SHOULDER レザーフラットポーチショルダー タイプB





color:ブラック

price:￥19,800

size: W155×H225mm



数回使用しておりますが、直近使用がないため出品させていただいております。



カラー···ブラック

素材···レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アエタ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【Aeta】フラットポーチB

レザーショルダーバッグブラック