『Marshall MONITOR Ⅱ A.N.C 国内正規品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 05時 52分に出品され05月01日 05時 52分に終了予定です。即決価格は12,300円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 出品物：本体・充電コード・Marshallの巾着袋



トータルで10時間弱くらい使用しました。

綺麗に使ってましたのでヘッド部分やイヤー部分の使用感はなく、きれいな状態です。

不具合もなくノイズキャンセリング等の機能も問題なく使えます。



Marshall公式ストアから国内正規品を購入したのでアプリにも問題なく接続できます！（写真参照）



MARSHALL MONITOR Ⅱ ANC マーシャル モニター２ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マーシャル