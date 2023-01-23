『scorteオーバーサイズダブルブレストジャケット&ワイドストレートスラックス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 11時 35分に出品され03月30日 11時 35分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 一度着用しましたが、サイズが合わずに手放します。

セットアップで購入しました。

受注生産でした。



オーバーサイズダブルブレストジャケット

サイズ1

身幅66

肩幅58

着丈76

袖丈57



ワイドストレートスラックスパンツ￼

サイズ 0

ウエスト68

ヒップ90

股上28.5

股下78

もも周り58

裾周り61



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ scorteオーバーサイズダブルブレストジャケット&ワイドストレートスラックス