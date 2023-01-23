『ユーファースト ヴェルヴェットウッズ オードパルファム 50ml 【ほぼ未使用】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 12時 01分に出品され04月29日 12時 01分に終了予定です。即決価格は10,150円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※即購入OK！ペット、煙草、ありません！

※早めの発送をご希望の方、購入前にご相談ください、他、質問等あればお気軽にコメントくださいね^ ^





● #ユーファースト ヴェルヴェットウッズ オードパルファム 50ml 【ほぼ未使用】



YOUFIRST VELVET WOODS EDP 50ml



※バラ売りはごめんなさい_(._.)_



◇香調

森林や自然の中にいるような落ち着きのある香り。

イメージは樹々の合間から光が差し込まれている神聖な森。

カシスをベースにしながらも甘すぎず、ウッディーな重量感は安心感を与え心地の良い高級感が人気です。

夕方から夜にかけての相性が良く、ムードの演出や男性的な魅力を引き出してくれる印象でございます。

カシスやオリーブグリーンの爽やかさの中ににレザーを用いた大人な香り。

最後には甘い余韻が特徴的なオードパルファム。

香り始めから余韻まで香りが変化していきます。

３種類の香りを楽しむことが出来ます。



◇状態

写真の物が全てです。残量はお写真をご覧くださいね^ ^

香りのお好みもありますので、ユニセックスで出品させていただきますね。

中古品であること。一部パッケージに擦れや汚れ、凹みなどある場合がありますので、神経質な方、自宅保管にご理解ある方のみ、ご理解の上、ご購入下さい。



#香水ページ①

他にもこちらにて取り扱っております、パフューム以外でもコロンやアロマ、アトマイザー、ボディミスト、オードトワレ、オードパルファム、スプレー タイプ、メンズ、レディース、ユニセックス問わず、纏め買いお値引き致しますのでコメントください！



香水はファッションやブランドの一つ、春 夏 秋 冬 モデル さんやセレブ、俳優、女優の有名人、芸能人が自身のアットコスメのイメージ、化粧品の一部としてイメージしています、インスタやTikTok、口コミ、他レビュー、感想、評判 などでご自身のお好きな香りが見つかるといいですね！



どうぞ、よろしくお願い致します。_(._.)_



#香水 #パフューム ポイント消化 7% 5% 3% クーポン 金 土 d払い 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 未使用に近い