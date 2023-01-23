『セオリー チェスターコート ロング ダブルフェイス カシミヤ混 ベージュ系 S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 01時 56分に出品され03月27日 01時 56分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コメントなし。即購入可です。



◆サイズ

サイズS

肩幅39cm

身幅50cm

袖丈61cm

着丈99cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



◆状態

タグの取れかけ、軽微な薄汚れはございますが、

目立つ傷や汚れはなく比較的綺麗な状態です。

まだまだ気持ち良くご着用頂けます。

状態は当方の主観です。

写真でご確認の上、不明点がありましたらコメントください。



◆特徴

良質なメリノウールとカシミヤをブレンドした圧縮ウール素材

二枚の生地を手縫い仕上げのダブルフェイスなので、

風を通さずに暖かく、軽くて快適な着心地です。



◆カラー

ベージュ系

(ピンクアイボリー)



◆素材

・毛 90% ・カシミヤ 10%



◆配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。

写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味、感じ方が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求めください。



◆購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)



※タイトルに説明のない撮影小物類は付きません。



※ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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◆アイテム

Theory セオリー チェスターコート ロングコート ダブルフェイス 手縫い仕上げ 人気 定番 NEW.DIVIDE ESSENTIAL.COAT.DF メリノウール 羊毛 カシミヤ カシミア Sサイズ ベージュ系 ピンクアイボリー



管理番号：579 (619)-100-0231-1022



カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ セオリー

チェスターコート

ロング

ダブルフェイス

カシミヤ混

ベージュ系

S